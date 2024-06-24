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Российская девушка лучшего теннисиста мира впервые вошла в топ-20 WTA

Российская девушка лучшего теннисиста мира Калинская впервые вошла в топ-20 WTA
На прошедшей неделе Калинская дошла до финала турнира категории WTA 500 в Берлине, где проиграла американке Джессике Пегуле — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7)
Анна Калинская
Анна Калинская (Фото: Global Look Press)

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась с 24-го на 17-е место в рейтинге WTA, опубликованном на сайте организации.

Она впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга.

На прошедшей неделе Калинская дошла до финала турнира категории WTA 500 в Берлине, где проиграла американке Джессике Пегуле — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).

В мае стало известно, что Калинская встречается с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец на прошедшей неделе тоже дошел до финала. В решающем матче на турнире в Галле (Германия) итальянец обыграл поляка Хуберта Хуркача.

На данный момент в топ-20 вошли три россиянки. 14-е место сохранила Дарья Касаткина, 15-е — Людмила Самсонова.

В первой десятке не произошло никаких изменений. Полька Ига Свёнтек продолжает лидировать, также в топ-3 входят американка Кори Гауфф и белоруска Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 24 июня

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 695 очков;

2 (2). Кори Гауфф (США) — 8128;

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841…

14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3088;

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830…

17 (24). Анна Калинская (Россия) — 2310…

22 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2053…

24 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2017;

25 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…

36 (35). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488…

39 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1415…

47 (49). Диана Шнайдер (Россия) — 1210…

66 (60). Анна Блинкова (Россия) — 982…

81 (74). Элина Аванесян (Россия) — 831…

99 (97). Эрика Андреева (Россия) — 729;

100 (98). Мария Тимофеева (Россия) — 722.

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Руслан Алиев
Анна Калинская Янник Синнер теннис WTA Дарья Касаткина
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