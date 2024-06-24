Российская девушка лучшего теннисиста мира впервые вошла в топ-20 WTA
Российская теннисистка Анна Калинская поднялась с 24-го на 17-е место в рейтинге WTA, опубликованном на сайте организации.
Она впервые в карьере вошла в топ-20 рейтинга.
На прошедшей неделе Калинская дошла до финала турнира категории WTA 500 в Берлине, где проиграла американке Джессике Пегуле — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).
В мае стало известно, что Калинская встречается с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец на прошедшей неделе тоже дошел до финала. В решающем матче на турнире в Галле (Германия) итальянец обыграл поляка Хуберта Хуркача.
На данный момент в топ-20 вошли три россиянки. 14-е место сохранила Дарья Касаткина, 15-е — Людмила Самсонова.
В первой десятке не произошло никаких изменений. Полька Ига Свёнтек продолжает лидировать, также в топ-3 входят американка Кори Гауфф и белоруска Арина Соболенко.
Рейтинг WTA от 24 июня
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 695 очков;
2 (2). Кори Гауфф (США) — 8128;
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7841…
14 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 3088;
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2830…
17 (24). Анна Калинская (Россия) — 2310…
22 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2053…
24 (23). Мирра Андреева (Россия) — 2017;
25 (26). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…
36 (35). Вероника Кудерметова (Россия) — 1488…
39 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1415…
47 (49). Диана Шнайдер (Россия) — 1210…
66 (60). Анна Блинкова (Россия) — 982…
81 (74). Элина Аванесян (Россия) — 831…
99 (97). Эрика Андреева (Россия) — 729;
100 (98). Мария Тимофеева (Россия) — 722.
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