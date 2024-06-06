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В «Талибане» заявили о желании принять участие в Играх дружбы

Умари: в «Талибане» хотели бы участия спортсменов из Афганистана в Играх дружбы
Комментируя диалог между Россией и Афганистаном в сфере спорта, представитель «Талибана» заявил об интересе к Играм дружбы и организации футбольного матча с участием команд двух стран
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) хотел бы увидеть спортсменов из Афганистана на Играх дружбы, а также поддержал бы проведение футбольного матча с россиянами. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари на полях ПМЭФ.

По словам Умари, футбольная команда Афганистана «хорошо играет и участвует в турнире в Азии». «И мы ждем с нетерпением футбольного турнира между нашими двумя странами», — сказал он.

«Хотели бы также принять участие в Играх дружбы в России», — добавил Умари.

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Фото:телеграм-канал Игр дружбы

Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

Против проведения Игр дружбы ранее неоднократно высказывался глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекал МОК в запугивании спортсменов.

В апреле гендиректор оргкомитета Игр Алексей Сорокин сказал, что участие в соревнованиях подтвердили «десятки стран», но не стал их называть.

Сборная Афганистана занимает 151-ю строчку в рейтинге ФИФА.

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Анна Сатдинова
Футбол Талибан Афганистан Игры дружбы
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