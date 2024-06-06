В «Талибане» заявили о желании принять участие в Играх дружбы
«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) хотел бы увидеть спортсменов из Афганистана на Играх дружбы, а также поддержал бы проведение футбольного матча с россиянами. Об этом заявил ТАСС исполняющий обязанности министра труда и социальных отношений во временном правительстве Афганистана Абдул Умари на полях ПМЭФ.
По словам Умари, футбольная команда Афганистана «хорошо играет и участвует в турнире в Азии». «И мы ждем с нетерпением футбольного турнира между нашими двумя странами», — сказал он.
«Хотели бы также принять участие в Играх дружбы в России», — добавил Умари.
Первые Игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Против проведения Игр дружбы ранее неоднократно высказывался глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков упрекал МОК в запугивании спортсменов.
В апреле гендиректор оргкомитета Игр Алексей Сорокин сказал, что участие в соревнованиях подтвердили «десятки стран», но не стал их называть.
Сборная Афганистана занимает 151-ю строчку в рейтинге ФИФА.
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