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Эксклюзив

Тарасова оценила условия для соревнований на озере Байкал

Тарасова заявила о неподходящих для соревнований условиях на озере Байкал
Заслуженный тренер СССР отметила, что не стала бы устраивать турнир в таких на натуральном льду Байкала. Там можно было бы организовать выступления лучших фигуристов, считает она
Фото: Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время съемки передачи "Ледниковый период". (Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС)
Фото: Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова во время съемки передачи "Ледниковый период". (Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «РБК Спорт», что не стоит проводить соревнования по фигурному катанию в таких сложных и «нечеловеческих условиях» на натуральном льду, как на озере Байкал.

В воскресенье Первый канал транслировал первый в истории российского фигурного катания турнир на открытом льду озера Байкал — «Т-Банк Открытие Байкала».

«Это большое счастье каждому человеку побывать на Байкале, увидеть его и ощутить мощь и радость от того, что такое потрясающее место находится на нашей родине. Идея турнира прекрасная. Это даже не обсуждается. Но я бы не делала там соревнования на натуральном льду и в таких нечеловеческих условиях. Я бы сделала это просто выступлениями лучших на Байкале», — сказала Тарасова.

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Владислав&nbsp;Дикиджи

В соревнованиях на открытом льду на озере Байкал приняли участие 16 фигуристов-одиночников. Кроме того, с показательными программами выступили танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Победителями турнира стали Глеб Лутфуллин (87,09 балла) в мужском одиночном катании и Анна Фролова (70,74 балла) в женском одиночном катании.

Общий призовой фонд составил 5,5 млн рублей, а победители получили по миллиону рублей.

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Теги
Полина Мельникова
фигурное катание Татьяна Тарасова озеро Байкал
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