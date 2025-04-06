Тарасова оценила условия для соревнований на озере Байкал
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «РБК Спорт», что не стоит проводить соревнования по фигурному катанию в таких сложных и «нечеловеческих условиях» на натуральном льду, как на озере Байкал.
В воскресенье Первый канал транслировал первый в истории российского фигурного катания турнир на открытом льду озера Байкал — «Т-Банк Открытие Байкала».
«Это большое счастье каждому человеку побывать на Байкале, увидеть его и ощутить мощь и радость от того, что такое потрясающее место находится на нашей родине. Идея турнира прекрасная. Это даже не обсуждается. Но я бы не делала там соревнования на натуральном льду и в таких нечеловеческих условиях. Я бы сделала это просто выступлениями лучших на Байкале», — сказала Тарасова.
В соревнованиях на открытом льду на озере Байкал приняли участие 16 фигуристов-одиночников. Кроме того, с показательными программами выступили танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин, а также спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Победителями турнира стали Глеб Лутфуллин (87,09 балла) в мужском одиночном катании и Анна Фролова (70,74 балла) в женском одиночном катании.
Общий призовой фонд составил 5,5 млн рублей, а победители получили по миллиону рублей.
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