Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала. Видео

Фигурист выложил видео с исполнением самого сложного прыжка в фигурном катании в своем телеграм-канале

Владислав Дикиджи (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский фигурист Владислав Дикиджи выложил в своем телеграм-канале видео о том, как он исполняет четвертой аксель на льду Байкала.

В нынешнем сезоне 20-летний Дикиджи одержал победу на чемпионате России и выиграл два этапа Гран‑при.

Четверной аксель в данный момент является самым сложным элементом в фигурном катании.

Ранее чемпион мира в парном катании Александр Галлямов во время съемок рекламного видео на льду Байкала получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона.