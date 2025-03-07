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Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала. Видео
Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала
Фигурист выложил видео с исполнением самого сложного прыжка в фигурном катании в своем телеграм-канале
Владислав Дикиджи
Российский фигурист Владислав Дикиджи выложил в своем телеграм-канале видео о том, как он исполняет четвертой аксель на льду Байкала.
В нынешнем сезоне 20-летний Дикиджи одержал победу на чемпионате России и выиграл два этапа Гран‑при.
Четверной аксель в данный момент является самым сложным элементом в фигурном катании.
Ранее чемпион мира в парном катании Александр Галлямов во время съемок рекламного видео на льду Байкала получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона.
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