 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала. Видео

Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала
Фигурист выложил видео с исполнением самого сложного прыжка в фигурном катании в своем телеграм-канале
Владислав&nbsp;Дикиджи
Владислав Дикиджи (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Российский фигурист Владислав Дикиджи выложил в своем телеграм-канале видео о том, как он исполняет четвертой аксель на льду Байкала.

В нынешнем сезоне 20-летний Дикиджи одержал победу на чемпионате России и выиграл два этапа Гран‑при.

Четверной аксель в данный момент является самым сложным элементом в фигурном катании.

Ранее чемпион мира в парном катании Александр Галлямов во время съемок рекламного видео на льду Байкала получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Владислав Дикиджи
Материалы по теме
Фигурист Галлямов рассказал, как он получил травму на Байкале
Спорт
ФФККР сообщила, когда назовет заявленных на отбор на Олимпиаду фигуристов
Спорт
Кондратюк, Гуменник, Дикиджи — кто из фигуристов поедет на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Песков назвал цель встречи Путина с женщинами фонда «Защитники Отечества»Политика, 13:26
Глава Национальной разведки США объяснила остановку помощи УкраинеПолитика, 13:22
На FMCG-рынке развиваются противоречащие друг другу тенденции — «Нильсен»Pro, 13:21
Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала. ВидеоСпорт, 13:15
Песков ответил на слова Трампа о неизбежном мире России и УкраиныПолитика, 13:03
Москвичей предупредили о сильном ветре 7 мартаОбщество, 13:00
Кремль ответил на призыв Трампа к переговорам по ядерному разоружениюПолитика, 13:00
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Участник Олимпиады попал в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБРСпорт, 12:58
Суд в Сеуле освободил из-под стражи отстраненного президента Юн Сок ЁляПолитика, 12:58
Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000Политика, 12:54
Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья вырос в 1,6 раза за годНедвижимость, 12:52
Какой получилась выставка об альтернативной культуре 1960-хСтиль, 12:48
Трамп увидел несправедливость в договоре с Японией о защите от нападенияПолитика, 12:40
В Москве задержали студентку по подозрению в участии в РДКПолитика, 12:39