Тренеру сборной отказали в нейтральном статусе из-за фото с Матыциным

Российские гимнасты отказались выступать на турнирах FIG из-за необоснованных отказов в нейтральном статусе. Тренер Ильи Заики Валентин Суходольский получил отказ за фото с экс-министром спорта и назвал этот вердикт глупостью

Олег Матыцин и Валентин Суходольский (Фото: vk.com/public_gym_in_vladimir)

Тренер сборной России Валентин Суходольский рассказал ТАСС, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказала ему в нейтральном статусе из-за совместной фотографии с экс-министром спорта Олегом Матыциным.

Суходольскому 42 года, он работает с чемпионом России по спортивной гимнастике Ильей Заикой и тренирует во владимирской СШОР имени Толкачева.

По словам тренера, его заявку на нейтральный статус рассматривали больше двух месяцев, а ответ с отказом пришел недавно. Решение комиссии FIG Суходольский назвал «глупостью».

«Это всего лишь фотография с министром спорта, который на момент рассмотрения моей заявки уже не занимал этот пост», — сказал тренер. Он отметил, что основанием для отказа стало включение Матыцина в санкционные списки.

Матыцин возглавлял Минспорт с января 2020 до начала мая 2024 года, а в сентябре был избран в Госдуму, где стал главой комитета по физической культуре и спорту.

В феврале 2023-го, в годовщину начала спецоперации на Украине, Матыцин попал в санкционный список США. Он тогда заявил, что эти санкции «никак не ограничат» его деятельность на посту министра спорта.

Федерация гимнастики России накануне заявила, что все получившие нейтральный статус спортсмены отказались выступать на ближайших соревнованиях FIG из-за «многочисленных необоснованных и предвзятых отказов специального комитета FIG в допуске на соревнования». В частности, олимпийской чемпионке Виктории Листуновой отказали из-за «простой открытки с поздравлением с 9 Мая» в соцсетях.