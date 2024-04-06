Поздняков заявил о поддержке ОКР отказавшихся выступать на ОИ спортсменов

Глава ОКР сказал, что у Минспорта и Олимпийского комитета России существенная разница в подходах по вопросу участия в Играх в Париже. По его словам, ОКР поддерживает тех, для кого «условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме»

Станислав Поздняков (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

У руководителей Минспорта и Олимпийского комитета России (ОКР) есть существенная разница в подходах по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом в своем телеграм-канале написал глава ОКР Станислав Поздняков.

«Полностью согласен с данным утверждением, которое, в том числе, подчеркивает существенную разницу в подходах руководителей Минспорта и ОКР по данному вопросу», — написал Поздняков, комментируя слова пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова от 26 февраля, где он говорил, что в России нет единого мнения по вопросу выступления российских спортсменов в Париже.

По словам Позднякова, ОКР поддерживает спортсменов, которые отказались выступать в Париже на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). «Необходимо прямо отметить, что Олимпийский комитет России — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону «баррикад» и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы ни по сути, ни по форме», — отметил Поздняков.

Поздняков накануне назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются выступить на Играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе, ведь «они большую часть времени живут и зарабатывают за рубежом, и при этом осуждают политику своей страны».

Министр спорта Олег Матыцин после этого заявил о недопустимости обличительной риторики в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене.

Кроме того, Песков заявил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать. Также он сказал, что российские теннисисты с честью отстаивают флаг России, даже когда выступают без него.

Ранее от выступления в Париже в нейтральном статусе отказались российские спортсмены в некоторых видах спорта, в частности, спортивной гимнастике, гребле, стрельбе из лука и боксе.

МОК 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.