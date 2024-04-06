Песков ответил на идею Винер провести совет по участию в Олимпиаде в Париже

Кремль ответил на идею Винер о совете по участию в Олимпиаде в Париже

Песков напомнил о словах Владимира Путина, который говорил, что спортсмены должны сами принимать решение по поводу участия в Олимпийских играх 2024 года

Дмитрий Песков (Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде 2024 года в Париже. Так его пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос РБК о предложении главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер провести тренерский совет, который бы решил, участвовать в Играх или нет.

«Президент уже неоднократно говорил, что спортсмены сами принимают это решение. Безусловно, неприемлемо, когда спортсменов заставляют отрекаться от чего-то, и тогда это все приобретает другую окраску. Но мы исходим из того, что МОК обещал не заставлять ничего подписывать, такие заявления были из МОК, и мы их слышали. Поэтому каждый спортсмен, каждая федерация самостоятельно принимает решение. И на последних спортивных совещаниях президент именно об этом говорил», — сказал Песков.

Винер 6 апреля заявила, что нужно провести тренерский совет, который примет решение о том, будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Песков накануне заявил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

Кроме того, министр спорта Олег Матыцин говорил о недопустимости обличительной риторики в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.