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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Винер призвала собрать совет для решения об участии в Олимпийских играх

Винер призвала провести совет для принятия решения об участии россиян в ОИ-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики в очередной раз заявила, что россияне не должны выступать в Париже в нейтральном статусе. В Кремле ранее говорили, что спортсмены сами будут принимать решение
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила «РИА Новости», что нужно провести тренерский совет, который примет решение о том, будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я всегда говорила, что спорт — это война, только с мирным исходом, там идет конкуренция не на жизнь, а на смерть, люди выходят поломанные и выигрывают. А сейчас за что бороться, куда, зачем, почему? Должен пройти тренерский совет, должны выступить лидеры и спортсмены и принять решение», — сказала Винер.

По словам Винер, российским спортсменам ясно дали понять, что им будут не рады в Париже. «Нам уже сто раз объяснили, что там нам будут не рады, что Россия должна выступать как команда беженцев, что за нами надо следить. Куда дальше унижать, я не понимаю», — добавила глава ВФХГ.

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Ранее Винер назвала «командой бомжей» российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в нейтральным статусе, а также говорила, что «народ не простит» поехавших в Париж спортсменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне заявил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.

Кроме того, министр спорта Олег Матыцин говорил о недопустимости обличительной риторики в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Ранее от выступления в Париже в нейтральном статусе отказались российские спортсмены в некоторых видах спорта, в частности, спортивной гимнастике, гребле, стрельбе из лука и боксе.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Иван Витченко Иван Витченко
Ирина Винер Олимпиада-2024
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