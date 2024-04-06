«Это недопустимо». Реакция на слова Позднякова о «команде иноагентов»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал «командой иноагентов» российских теннисистов, которые выступят на Олимпийских играх в Париже. Какой была реакция на эти слова — в подборке «РБК Спорт»

Станислав Поздняков (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков согласился с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Помимо этого, теннисистов он прозвал «командой иноагентов», которые в основном живут и зарабатывают за рубежом.

Отдельные ответы от специалистов, удивленных позицией Позднякова, появлялись в течение дня. Вечером о недопустимости подобных высказываний и необходимости единения заговорили в Кремле и правительстве.

Мнение чиновников и специалистов

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

«Мы исходим из того, что уже несколько раз было сказано президентом: наши спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участие в Олимпийских играх», — сказал Песков «РИА Новости».

Те, кто готов участвовать, должны это сделать. Конечно, вместе со всеми россиянами мы будем радоваться победам наших спортсменов, в том числе теннисистов, которые с честью отстаивают наш флаг, даже когда они выступают без такового. Даже без флага они все равно являются российскими теннисистами, которыми в России гордятся.

Министр спорта Олег Матыцин

Сегодня особенно важно относиться с уважением друг к другу внутри профессионального спортивного сообщества, недопустима обличительная риторика в адрес российских спортсменов, выступающих на международной арене. Мы единая спортивная семья, в этот сложный момент необходимо объединиться и с уважением относиться к тем, кто завоевал своим трудом право выступать на Олимпиаде. Каждый вправе принимать решение самостоятельно, а мы это решение поддержим. Ведь мы знаем, что это российские спортсмены и они едут на Игры защищать не только свою спортивную честь, но и честь родной страны, несмотря на дискриминационные решения Международного олимпийского комитета.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР

«Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова. Вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов», — сказала Тарасова «РБК Спорт».

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы

«Даже если признаки иноагента у того или иного спортсмена есть, я не помню, чтобы кто-то из них отрицательно высказывался о России. Специфика тенниса подразумевает под собой участие в турнирах Большого шлема, которые проходят исключительно за рубежом. Рейтинговые очки, тренировки — все зарубежом. У них просто нет выбора. Но мы же следим за ними, болеем. И вот что им делать? У них практически нет российских спонсоров, из федерального бюджета они не финансируются. Поэтому, их крайне сложно в данной ситуации называть иноагентами. Я считаю, что такие высказывания пока преждевременны. Потому что они пока еще и не допущены, а мы уже ярлыки им вешаем», — сказала Журова «РБК Спорт».

Михаил Мамиашвили, глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР)

«Я считаю, что нужно сохранять спокойствие и, когда наступит момент истины, определяться с возможным участием в Олимпиаде. Я считаю, что спортивное сообщество в состоянии принять ответственное и взвешенное решение. Я убежден, что российские спортсмены, тренеры, специалисты в подавляющем большинстве патриоты нашей страны и здравомыслящие люди. Как придет время, тогда и будет взвешено все. Сейчас надо успокоиться, завоевать право на участие в Олимпийских играх и постараться уберечь себя от преждевременных ярлыков», — цитирует Мамиашвили «СЭ».

Евгений Кафельников, олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира

«Я не знаю, что взбрело ему в голову перед тем, как он сказал это. Пусть этот комментарий останется на его совести», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Матч ТВ».