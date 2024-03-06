Девушка задержанного в ОАЭ Промеса выложила видео с ним из ночного клуба

Девушка Промеса после его задержания выложила видео с футболистом из клуба

Девушка Промеса выложила видео, где они с футболистом отдыхают в ночном клубе. В конце февраля игрок не смог вылететь в Россию из ОАЭ вместе со «Спартаком» — Промеса задержали в аэропорту

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Девушка футболиста «Спартака» Квинси Промеса Табата Робинсон опубликовала в соцсети Snapchat видео с игроком из ночного клуба.

Когда и где был записан ролик, неизвестно. Позже девушка выложила фотографии из США.

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Промес в конце февраля не смог вылететь со «Спартаком» из Дубая после тренировочных сборов, его задержали на таможне в аэропорту. В прокуратуре Нидерландов сообщили «РБК Спорт», что лидера «Спартака» арестовали за местное правонарушение. Журналист Иван Карпов сообщал, что футболиста задержали из-за ДТП, с места которого он скрылся. По информации телеканала, голландские власти обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции Промеса, осужденного по двум уголовным делам.

Вечером 1 марта Sport24 и Baza сообщили, что Промес уже не находится под стражей. Однако футболисту запретили покидать ОАЭ, сказал источник «РБК Спорт».

В связи с этим Промес пропустил матч «Спартака» с «Зенитом» 2 марта (0:0). «Клуб с ним на связи и оказывает необходимое содействие в разрешении обстоятельств, которые не позволили ему своевременно прилететь в Санкт-Петербург. Учитывая, что Промес не будет участвовать в игре по личным причинам, после возвращения в Россию клуб применит к нему дисциплинарные меры», — сообщили в клубе.

Суд по делу Промеса об оставлении места ДТП должен был состояться накануне, но, по данным Карпова, был пересен.

В середине февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Через два дня его объявили в международный розыск.

Для Промеса это не первый случай уголовного преследования на родине. В июне 2023 года его заочно приговорили к полутора годам лишения свободы за нападение с ножом на кузена.