«Спартак» улетел из ОАЭ без Квинси Промеса

Источники «РБК Спорт»: «Спартак» уехал из ОАЭ без Промеса, он полетит отдельно

Квинси Промес не смог отправиться в Россию из ОАЭ вместе с командой. Источники «РБК Спорт» сообщили, что причина не в уголовном деле за наркотики и футболист улетит в Санкт-Петербург позднее в четверг

Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не вылетел с командой из Дубая после тренировочных сборов. Об этом «РБК Спорт» сообщили два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, ситуация не связана с приговором Промеса по делу о контрабанде наркотиков и футболист отправится в Санкт-Петербург в четверг ближе к ночи.

Metaratings пишет, что Промеса не допустили на рейс в аэропорту, причины неизвестны.

«РБК Спорт» обратился за комментарием в пресс-службу «Спартака».

«Спартак» 2 марта сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

В отношении Промеса в Нидерландах вынесли два приговора: в июне его приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На оба вердикта защита Промеса подала апелляции. Футболист объявлен в международный розыск, но ездил с командой в ОАЭ.