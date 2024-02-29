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«Спартак» улетел из ОАЭ без Квинси Промеса

Источники «РБК Спорт»: «Спартак» уехал из ОАЭ без Промеса, он полетит отдельно
Квинси Промес не смог отправиться в Россию из ОАЭ вместе с командой. Источники «РБК Спорт» сообщили, что причина не в уголовном деле за наркотики и футболист улетит в Санкт-Петербург позднее в четверг
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Голландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не вылетел с командой из Дубая после тренировочных сборов. Об этом «РБК Спорт» сообщили два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, ситуация не связана с приговором Промеса по делу о контрабанде наркотиков и футболист отправится в Санкт-Петербург в четверг ближе к ночи.

Metaratings пишет, что Промеса не допустили на рейс в аэропорту, причины неизвестны.

«РБК Спорт» обратился за комментарием в пресс-службу «Спартака».

Промес подал апелляцию на приговор о контрабанде наркотиков
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Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промес

«Спартак» 2 марта сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ.

В отношении Промеса в Нидерландах вынесли два приговора: в июне его приговорили к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На оба вердикта защита Промеса подала апелляции. Футболист объявлен в международный розыск, но ездил с командой в ОАЭ.

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