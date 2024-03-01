Нидерланды обратились к ОАЭ по поводу экстрадиции Промеса

При этом прокуратура Нидерландов пока не уточняет, направляла ли она официальный запрос в ОАЭ об экстрадиции футболиста

Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

Власти Нидерландов обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, осужденного по двум уголовным делам, сообщает телеканал NOS.

Прокуратура Нидерландов пока не сообщает, направляла ли официальный запрос в ОАЭ об экстрадиции Промеса.

«РБК Спорт» в прокуратуре заявили, что проверили сообщения СМИ об аресте Промеса. «Мы узнали от нашего контактного лица, что Квинси был арестован за местное правонарушение, а не за то, что произошло в Нидерландах. На данный момент мы не будем комментировать, станем ли мы запрашивать его экстрадицию или нет».

Полиция Дубая в четверг задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, а затем его доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж». О причинах задержания официально не сообщалось.

Накануне футболист не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан на паспортном контроле. Предполагалось, что он вылетит ближе к ночи, но этого не произошло. В пятницу журналист Иван Карпов рассказал, что Промеса задержали в ОАЭ из-за ДТП, с места которого он скрылся. Журналист Дмитрий Егоров подтвердил эту информацию, добавив, что суд по его делу будет 4–5 марта.

В июне суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске.