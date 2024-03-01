 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Квинси Промеса ,  
0 
Эксклюзив

Нидерланды обратились к ОАЭ по поводу экстрадиции Промеса

Нидерланды обратились к ОАЭ по поводу экстрадиции Промеса
Сюжет
Дело Квинси Промеса
При этом прокуратура Нидерландов пока не уточняет, направляла ли она официальный запрос в ОАЭ об экстрадиции футболиста
Квинси Промес
Квинси Промес (Фото: Edgar Breshchanov / Global look press)

Власти Нидерландов обсуждают с ОАЭ возможность экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, осужденного по двум уголовным делам, сообщает телеканал NOS.

Прокуратура Нидерландов пока не сообщает, направляла ли официальный запрос в ОАЭ об экстрадиции Промеса.

«РБК Спорт» в прокуратуре заявили, что проверили сообщения СМИ об аресте Промеса. «Мы узнали от нашего контактного лица, что Квинси был арестован за местное правонарушение, а не за то, что произошло в Нидерландах. На данный момент мы не будем комментировать, станем ли мы запрашивать его экстрадицию или нет».

Полиция Дубая в четверг задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, а затем его доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж». О причинах задержания официально не сообщалось.

Накануне футболист не смог вылететь с командой в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан на паспортном контроле. Предполагалось, что он вылетит ближе к ночи, но этого не произошло. В пятницу журналист Иван Карпов рассказал, что Промеса задержали в ОАЭ из-за ДТП, с места которого он скрылся. Журналист Дмитрий Егоров подтвердил эту информацию, добавив, что суд по его делу будет 4–5 марта.

В июне суд в Нидерландах приговорил Промеса к полутора годам заключения за нападение с ножом на кузена, а в феврале — к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. На судах его не было. Промес находится в международном розыске.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Авторы
Теги
Персоны
Грант Гетадарян Грант Гетадарян, Елена Степанова Елена Степанова
Квинси Промес ФК Спартак Москва экстрадиция
Квинси Промес фото

Квинси Промес

футболист
4 июня 1992 года
Материалы по теме
В полиции Дубая подтвердили задержание лидера «Спартака» Промеса
Спорт
Голландская прокуратура не смогла подтвердить задержание Промеса в ОАЭ
Спорт
В МИДе заявили, что «Спартак» не обращался к ним из-за проблем с Промесом
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 17:16
Захарова потребовала от Берлина объяснений по разговору о Крымском мосте Политика, 18:46
В Госдуме назвали срок принятия закона о страховании средств на ИИС Инвестиции, 18:42
В России заработал сайт программы «Время героев» Общество, 18:38
Промес пропустит матч с «Зенитом» и будет наказан в «Спартаке» Спорт, 18:38
Лавров отреагировал на сообщения об обсуждении в Германии удара по Крыму Политика, 18:35
Три человека погибли при атаке дрона в Херсонской области Политика, 18:35
В SberCIB обновили оценку акций крупнейших компаний на российском рынке Инвестиции, 18:28
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Владелец Zara, Pull&Bear и Bershka возобновит работу на Украине Бизнес, 18:20
Посол заявил о фактической заморозке отношений России и Франции Политика, 18:08
Болгария прекратила импорт нефти из России Политика, 18:05
Германия продала правительственный лайнер после многочисленных поломок Политика, 18:01
Московский суд арестовал двоих подозреваемых в госизмене Политика, 17:53
Лавров увидел в словах Остина о России и НАТО признание «по Фрейду» Политика, 17:48
В центре Севастополя после воздушной тревоги пропал свет Общество, 17:43