Спорт⁠,
0

Тарасова фразой «как никто в мире» оценила прокат Костылевой

Ранее Костылева завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате России по фигурному катанию
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press )

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Елена Костылева «катается как никто в мире», а прокат спортсменки на юниорском чемпионате России является «выдающимся». Об этом она заявила «Чемпионату».

«Я прервала просмотр Олимпийских игр, чтобы посмотреть на Елену Костылеву. Последние три девочки катались очень хорошо, но Лена делала это выдающимся образом! Мы должны радоваться, что у нас есть такая спортсменка. Мы должны радоваться этому сейчас, что есть такая девочка, которая катается как никто в мире», — сказала Тарасова.

Ранее Костылева завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. В сумме за два проката спортсменка набрала 228,53 балла. В произвольной спортсменка выполнила пять элементов ультра-си (повышенной сложности).

Костылева занимается в академии «Ангелы Плющенко». В декабре двукратный олимпийский чемпион и тренер спортсменки Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с фигуристкой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой.

В январе 14-летняя Костылева вернулась в группу Плющенко. Тренер заявил, что спортсменка находилась в «катастрофической форме» и на первых тренировках с фигуристкой «увиденное его не порадовало». На мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге спортсменка заняла девятое место среди юниорок. Во второй половине произвольной программы она упала трижды.

Костылева является двукратной чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при. В текущем сезоне она выиграла этап Гран-при в Москве и заняла второе место в Омске.

Авторы
Теги
Персоны
Рената Утяева
Татьяна Тарасова Елена Костылева фигурное катание
Татьяна Тарасова фото
Татьяна Тарасова
тренер по фигурному катанию
13 февраля 1947 года
