Фигуристка Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
Фигуристка Елена Костылева завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. В сумме за два проката спортсменка набрала 228,53 балла.
В произвольной программе Костылева набрала 157,37 балла, выполнив пять элементов ультра-сложности.
Второе место по сумме заняла Лидия Плескачева (218,03 балла), бронзу взяла Виктория Стрельцова (217,84).
Соревновательная часть турнира завершится 7 февраля.
В январе на мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге Костылева заняла девятое место среди юниорок. В произвольной программе спортсменка трижды упала во второй половине проката.
Костылева занимается в академии «Ангелы Плющенко».
В декабре двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристки Евгений Плющенко объявил о прекращении работы со спортсменкой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой. Он также сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву.
Но спустя две недели, 8 января, 14-летняя Костылева вернулась в группу Плющенко. Тренер заявил, что спортсменка находилась в «катастрофической форме» и на первых тренировках с фигуристкой «увиденное его не порадовало».
Костылева завоевала золото на первенстве России и в финале юниорского Гран-при в прошлом сезоне. В текущем сезоне она выиграла этап Гран-при в Москве и заняла второе место в Омске.
