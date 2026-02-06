 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Фигуристка Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров

Фигуристка Елена Костылева стала двукратной чемпионкой России среди юниоров
Костылева в Саранске набрала 228,53 балла, опередив Лидию Плескачеву и Викторию Стрельцову
Елена Костылева
Елена Костылева (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Фигуристка Елена Костылева завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Саранске. В сумме за два проката спортсменка набрала 228,53 балла.

В произвольной программе Костылева набрала 157,37 балла, выполнив пять элементов ультра-сложности.

Второе место по сумме заняла Лидия Плескачева (218,03 балла), бронзу взяла Виктория Стрельцова (217,84).

Соревновательная часть турнира завершится 7 февраля.

В январе на мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге Костылева заняла девятое место среди юниорок. В произвольной программе спортсменка трижды упала во второй половине проката.

Костылева занимается в академии «Ангелы Плющенко».

В декабре двукратный олимпийский чемпион и тренер фигуристки Евгений Плющенко объявил о прекращении работы со спортсменкой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой. Он также сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву.

Но спустя две недели, 8 января, 14-летняя Костылева вернулась в группу Плющенко. Тренер заявил, что спортсменка находилась в «катастрофической форме» и на первых тренировках с фигуристкой «увиденное его не порадовало».

Костылева завоевала золото на первенстве России и в финале юниорского Гран-при в прошлом сезоне. В текущем сезоне она выиграла этап Гран-при в Москве и заняла второе место в Омске.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
фигурное катание Елена Костылева
