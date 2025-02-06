В WADA сообщили о попытках связаться с Валиевой по поводу компенсации

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) связывается с представителями российской фигуристки Камилы Валиевой по поводу выплаты компенсации из-за отклонения апелляции в Федеральном суде Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В октябре 2024 года суд отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации спортсменки за допинг. Тогда суд не увидел ошибок в решении CAS о дисквалификации Валиевой на четыре года, несмотря на ее несовершеннолетний возраст (на момент сдачи пробы — 15 лет) и статус защищенного лица.

Федеральный суд Швейцарии был последней инстанцией, где Валиева могла оспорить дисквалификацию.

Валиеву дисквалифицировали в январе 2024 года на четыре года (отсчитывается с 25 декабря 2021-го) за положительную допинг-пробу на триметазидин.

Фигуристка объясняла положительную пробу тем, что триметазидин попал в ее организм через десерт, приготовленный на той же разделочной доске, на которой отец бывшего отчима измельчал свои лекарства.

Из-за дела Валиевой сборная России потеряла золото командного турнира Олимпиады в Пекине — ей присудили бронзу.

Сама фигуристка потеряла золотые медали Олимпиады в командном турнире, чемпионата Европы, золото, серебро и бронзу чемпионата России (2022, 2023 и 2024 годы соответственно), золото чемпионата России по прыжкам (2023).