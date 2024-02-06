Тренер «Авангарда» ответил Ротенбергу насчет указаний «убить» игрока СКА
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции назвал оскорбительной неправдой слова наставника петербургского СКА Романа Ротенберга в свой адрес.
«Эти слова — неправда, она оскорбительна для меня, как я считаю. Я тоже главный тренер, надо уважать соперника. Надеюсь, кто переживает за «Авангард» — на моей стороне. Драться можно, но подлости и гадости не было», — цитирует Кравца ТАСС.
Ротенберг после матча, который завершился победой «Авангарда» со счетом 9:5, заявил, что соперник по указанию Кравца «шел убивать» Сергея Толчинского в эпизоде, когда форвард армейцев получил травму в результате силового приема. Ротенберг отметил, что Кравец еще во время работы в СКА давал задания таким образом выводить соперников из строя.
«На протяжении своей хоккейной и тренерской карьеры мыслей заказывать драку, заставлять подраться с кем-то не было. Никогда не терпел подлость и не заставлял ее делать. Не знаю, откуда эти выдумки. Я работал в СКА, у меня уважительные отношения с сотрудниками клуба», — добавил Кравец.
В 2012–2014 годах Кравец работал в тренерском штабе СКА, «Авангард» он возглавляет с 2022 года.
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