Ротенберг заявил, что игрока СКА «шли убивать» по указанию тренера Кравца
Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда», что в травме форварда армейцев Сергея Толчинского виноват наставник омского клуба Михаил Кравец.
«В моменте, когда пошел соперник «убивать» Толчинского, думаю, это было указание Михаила Кравца, который у нас в СКА такие же вещи делал. Это неправильно. Зачем «убивать» игроков на льду? Не надо. Надо играть в хоккей. Наши ребята молодцы, проявили характер. Работаем дальше», — сказал Ротенберг.
СКА уступил «Авангарду» со счетом 5:9. Толчинский получил травму в концовке второго периода в результате силового приема Никиты Холодилина, за который форвард омичей получил лишь двухминутный штраф.
Кравец же заявил, что в этом моменте был нормальный силовой прием.
Кравец в 2012–2014 годах работал в тренерском штабе СКА, «Авангард» он возглавляет с 2022 года.
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