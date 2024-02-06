Ротенберг заявил, что игрока СКА «шли убивать» по указанию тренера Кравца

Один из лидеров армейцев Сергей Толчинский получил травму в матче с «Авангардом». Главный тренер СКА считает, что в этом виноват наставник омичей Михаил Кравец

Роман Ротенберг (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда», что в травме форварда армейцев Сергея Толчинского виноват наставник омского клуба Михаил Кравец.

«В моменте, когда пошел соперник «убивать» Толчинского, думаю, это было указание Михаила Кравца, который у нас в СКА такие же вещи делал. Это неправильно. Зачем «убивать» игроков на льду? Не надо. Надо играть в хоккей. Наши ребята молодцы, проявили характер. Работаем дальше», — сказал Ротенберг.

СКА уступил «Авангарду» со счетом 5:9. Толчинский получил травму в концовке второго периода в результате силового приема Никиты Холодилина, за который форвард омичей получил лишь двухминутный штраф.

Кравец же заявил, что в этом моменте был нормальный силовой прием.



Кравец в 2012–2014 годах работал в тренерском штабе СКА, «Авангард» он возглавляет с 2022 года.