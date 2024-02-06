СКА и «Авангард» забросили друг другу 14 шайб в матче КХЛ

Омский клуб победил со счетом 9:5. Рид Буше сделал хет-трик и стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат. Ранее это удавалось Сергею Мозякину и Дмитрию Яшкину

Игроки «Авангарда» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Омский «Авангард» обыграл петербургский СКА со счетом 9:5 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Иван Игумнов (11-я и 52-я минуты), Игорь Мартынов (18), Томаш Юрчо (21), Рид Буше (44, 51, 60), Иван Николишин (54) и Марк Верба (60). У проигравших отличились Арсений Грицюк (3), Марат Хайруллин (37), Василий Глотов (39), Павел Дедунов (55) и Степан Фальковский (58).

Буше стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат. Ранее это удавалось Сергею Мозякину (48, 2016/17) и Дмитрию Яшкину (40, 2022/23). На счету Буше уже 42 шайбы.

Омичи прервали пятиматчевую победную серию СКА. Ранее в этом сезоне «Авангард» побеждал СКА со счетом 5:3.

СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах. «Авангард» расположился на второй строчке на Востоке с 84 очками в 59 играх.

В следующем матче СКА 8 февраля в гостях сыграет с астанинским «Барысом», «Авангард» в тот же день примет московский «Спартак».