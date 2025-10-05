Клуб РПЛ сообщил об отставке тренера после четырех поражений подряд
Владимир Слишкович покинул пост главного тренера «Оренбурга» после проигрыша «Ростову» в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Оренбург» в воскресенье уступил на своем поле «Ростову» (0:1), пропустив на 84-й минуте. Оренбургская команда не побеждала в турнире с 17 августа (2:1 с «Акроном»), за это время она дважды сыграла вничью и потерпела четыре поражения подряд.
«Оренбург» в прошлом сезоне занял предпоследнее место в РПЛ и вылетел в Первую лигу, но его вернули в топ-дивизион после исключения «Торпедо».
Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года, а до этого работал в «Спартаке», где был сначала помощником тренера, а потом стал основным после отставки Гильермо Абаскаля.
«Оренбург» после 11 туров занимает 14-е место в РПЛ.
