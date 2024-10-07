Бывший тренер «Спартака» возглавил «Оренбург»
Владимир Слишкович стал главным тренером клуба Российской премьер-лиги «Оренбурга». Об этом в официальном телеграм-канале клуба объявил комментатор Константин Генич.
О том, что Слишкович должен возглавить команду с южного Урала, ранее «РБК Спорт» сообщили два не связанных между собой источника, знакомых с ситуацией. По их данным, соглашение с тренером подписано на два сезона.
Слишкович до «Оренбурга» работал в «Спартаке», где по ходу прошлого сезона сначала был помощником тренера, потом стал основным после отставки Гильермо Абаскаля. «Красно-белые» в минувшем сезоне заняли пятое место в чемпионате России и дошли до полуфинала Кубка страны. Под руководством Слишковича команда одержала пять побед в десяти матчах при одном поражении.
До прихода Слишковича в «Оренбург» команду возглавлял Давид Деограсия. Его отправили в отставку на прошлой неделе после 14-матчевой безвыигрышной серии. В РПЛ команда выиграла только один матч из 10 и занимает 14-е место в турнирной таблице. Единственную победу она одержала в первом туре над «Спартаком» (2:0) 21 июля. Генеральным спонсором «Оренбурга» является предприятие «Газпром добыча Оренбург».
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