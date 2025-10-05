Гол Сулейманова на 84-й минуте принес «Ростову» победу над «Оренбургом»

«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» на 84-й минуте

Тимур Сулейманов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Оренбург» проиграл четвертый матч подряд в РПЛ, уступив в домашней встрече 11-го тура «Ростову».

Матч завершился со счетом 0:1. Мяч на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов.

«Ростов» одержал первую победу после двух ничьих и занимает 10-е место в таблице (13 очков).

«Оренбург» не побеждал в РПЛ с 17 августа и идет 14-м (семь очков).

В следующем туре «Оренбург» 18 октября сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Ростов» в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».