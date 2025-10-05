«Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» на 84-й минуте
«Оренбург» проиграл четвертый матч подряд в РПЛ, уступив в домашней встрече 11-го тура «Ростову».
Матч завершился со счетом 0:1. Мяч на 84-й минуте забил Тимур Сулейманов.
«Ростов» одержал первую победу после двух ничьих и занимает 10-е место в таблице (13 очков).
«Оренбург» не побеждал в РПЛ с 17 августа и идет 14-м (семь очков).
В следующем туре «Оренбург» 18 октября сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», а «Ростов» в тот же день встретится в Москве со «Спартаком».
