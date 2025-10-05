В «Рубине» рассказали о состоянии получившего травмы головы Кузяева

Кузяева заменили в перерыве игры с «Крыльями Советов» после столкновения с соперником в борьбе за мяч. У полузащитника перелом носа и сотрясение мозга. В «Рубине» сообщили, что состояние игрока «хорошее», он под наблюдением врачей

Далер Кузяев (Фото: Телеграм-канал ФК «Рубин»)

Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев получил сотрясение головного мозга и перелом носа в матче с «Крыльями Советов», сейчас с игроком все в порядке, сообщается на сайте казанского клуба РПЛ.

Кузяева накануне заменили в перерыве матча 11-го тура РПЛ, который прошел в Казани (2:0). В первом тайме игрок «Рубина» столкнулся в верховой борьбе с полузащитником Михайло Баньяцем. После матча его доставили в больницу.

«Его состояние хорошее, он находится под наблюдением врачей клуба», — сообщили в «Рубине».

Кузяев проводил третий матч за «Рубин» в этом сезоне. Последние два сезона полузащитник выступал во Франции, а с казанским клубом подписал однолетний контракт.