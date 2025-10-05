В «Рубине» рассказали о состоянии получившего травмы головы Кузяева
Полузащитник «Рубина» Далер Кузяев получил сотрясение головного мозга и перелом носа в матче с «Крыльями Советов», сейчас с игроком все в порядке, сообщается на сайте казанского клуба РПЛ.
Кузяева накануне заменили в перерыве матча 11-го тура РПЛ, который прошел в Казани (2:0). В первом тайме игрок «Рубина» столкнулся в верховой борьбе с полузащитником Михайло Баньяцем. После матча его доставили в больницу.
«Его состояние хорошее, он находится под наблюдением врачей клуба», — сообщили в «Рубине».
Кузяев проводил третий матч за «Рубин» в этом сезоне. Последние два сезона полузащитник выступал во Франции, а с казанским клубом подписал однолетний контракт.
