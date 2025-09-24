Пятикратный чемпион России Кузяев перешел в «Рубин»

32-летний полузащитник, который последние два сезона играл во Франции, подписал однолетний контракт

Далер Кузяев (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев подписал контракт с «Рубином». Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

32-летний Кузяев в июне после завершения контракта покинул французский «Гавр», где играл с 2023 года.

Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». В сборной России у футболиста 51 матч и три гола.

«Рубин» в нынешнем сезоне занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после девяти туров.