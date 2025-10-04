«Рубин» нанес «Крыльям Советов» третье подряд поражение в РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голы забили Андерсон Арройо (19-я минута) и Велдин Ходжа (53).
Самарский клуб потерпел третье подряд поражение в РПЛ.
«Рубин» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 12 очками расположились на десятой строчке.
В следующем туре «Рубин» 19 октября примет калининградскую «Балтику», «Крылья Советов» днем ранее дома сыграют с «Оренбургом».
