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Макгрегор заявил о планах баллотироваться на пост президента Ирландии

Макгрегор заявил о планах побороться за пост президента Ирландии
Экс-чемпион UFC назвал собственную кандидатуру «единственным логичным выбором» на голосовании, которое состоится в 2025 году
Фото: Theo Wargo / Getty Images
Фото: Theo Wargo / Getty Images

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о намерении побороться за пост президента Ирландии на выборах в 2025 году. Об этом боец смешанных единоборств написал на своей странице в соцсети X.

«Как президент я буду наделен властью как созывать нижнюю палату парламента, так и распускать ее. Я уже говорил, что мне нужны ответы на все вопросы, которые ирландский народ жаждет получить от этих грабителей простых рабочих людей, этих разрушителей малого бизнеса и семейных ценностей. Шарлатаны, занимающие высокие посты, будут призваны к ответу», — отметил Макгрегор.

Экс-чемпион UFC также заявил, что «Ирландии нужен активный президент от народа», подчеркнув, что он — «единственный логичный выбор» в 2025 году.

Конор Макгрегор и ранее намекал на то, что он мог бы стать активным и молодым президентом, власть при котором бы полностью принадлежала народу страны. В конце 2023 года он также неоднократно реагировал на острые социальные и политические темы, в том числе по поводу нападения на детей возле школы в Дублине, в связи с чем полиция обвинила спортсмена в разжигании межнациональной розни.

Макгрегор пообещал провести бой в UFC до конца 2024 года
Спорт
Фото:Dia Dipasupil / Getty Images

Свой последний бой Макгрегор провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда Макгрегор получил перелом ноги.

В июне 2024 года он должен был впервые за три года выйти в клетку против американского бойца Майкла Чендлера, однако встречу в итоге отменили из-за травмы ирландца. В середине августа глава UFC Дэйна Уайт исключил появление Макгрегора в октагоне в 2024 году.

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