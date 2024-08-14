Глава UFC исключил возвращение Макгрегора в октагон в этом году
Ирландский боец Конор Макгрегор не вернется к боям в 2024 году, заявил Reuters глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дейна Уайт.
«Мы говорили, — сказал Уайт. — Макгрегор хочет драться, но он не будет драться в этом году».
Ирландец должен был сразиться с Майклом Чендлером в легком весе на турнире UFC 303 в начале лета, но за несколько недель до поединка Макгрегор сломал палец на ноге. В июле Макгрегор написал в соцсети Х, что точно проведет бой до конца 2024 года.
36-летний Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категория. В его активе 22 победы и шесть поражений. Он был первым бойцом UFC, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкая и легкая). Ирландец не выходил в октагон с июля 2021 года, когда получил перелом ноги в матче с американцем Дастином Порье.
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