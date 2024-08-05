Винер отреагировала на заявление о кампании США против российского спорта
Россия не должна опускать руки в ситуации, когда ведется борьба против ее лучших спортсменов, заявила РБК президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.
В понедельник Служба внешней разведки сообщила, что США намерены запустить в СМИ серию громких публикаций «о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях» в таких видах спорта, как художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.
«Эта серьезная война идет давно на фронте спорта. Я всегда говорила, что спорт — это единственная война, которая заканчивает миром и дружбой, но сейчас все перешло в другое русло. Идет борьба против лучших спортсменов, лучших тренеров, идет борьба против сильнейших», — сказала Винер.
По ее словам, в ситуации с отстранением от мирового спорта Россия «в какой-то степени нашла добро» и не должна опускать руки. «Мы делаем свою программу, развиваемся по своим критериям, мы соревнуемся друг с другом, и это даже труднее, чем соревноваться с иностранными спортсменами», — отметил Винер.
Винер с 2001 года возглавляет сборную России, а с 2008-го — ВФХГ. Ранее Винер заявила, что видит преемницей на посту в федерации десятикратную чемпионку мира Ольгу Капранову.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, комментируя сообщение СВР, заявила, что россиянки всегда соревновались честно.
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