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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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СВР предупредила о готовящихся США статьях о допинге в российском спорте

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

США намерены в скором времени запустить в СМИ серию громких публикаций «о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«В фокусе внимания — дисциплины, в которых наша страна является глобально при­знанным лидером», — говорится в сообщении. Речь идет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании.

В СВР добавили, что этот проект курируют бывший и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков и экс-начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский. «Считается, что они сохранили устойчивые связи с тре­нерами и врачами, принимающими участие в подготовке рос­сийских атлетов», — пояснили в службе.

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По информации разведчиков, к публикации готовятся «очерняющие материалы».

В 2016 году Родченков сообщил о массовом использовании российскими спортсменами допинга во время Олимпийских игр 2014 года. По итогам расследований WADA и Международного олимпийского комитета, в том числе основанных на сведениях Родченкова, Россию отстранили от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, а некоторые российские спортсмены — участники Игр последних лет лишились своих наград. Российские власти неоднократно отрицали обвинения Родченкова.

«Акт Родченкова» был одобрен сенатом США в ноябре 2020 года и подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Так, им грозят тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере $250 тыс. для физлиц или $1 млн для юрлиц.

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