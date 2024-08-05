СВР предупредила о готовящихся США статьях о допинге в российском спорте
США намерены в скором времени запустить в СМИ серию громких публикаций «о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«В фокусе внимания — дисциплины, в которых наша страна является глобально признанным лидером», — говорится в сообщении. Речь идет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании.
В СВР добавили, что этот проект курируют бывший и.о. директора ФГУП «Антидопинговый центр» Григорий Родченков и экс-начальник отдела допинг-контроля Тимофей Соболевский. «Считается, что они сохранили устойчивые связи с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», — пояснили в службе.
По информации разведчиков, к публикации готовятся «очерняющие материалы».
В 2016 году Родченков сообщил о массовом использовании российскими спортсменами допинга во время Олимпийских игр 2014 года. По итогам расследований WADA и Международного олимпийского комитета, в том числе основанных на сведениях Родченкова, Россию отстранили от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, а некоторые российские спортсмены — участники Игр последних лет лишились своих наград. Российские власти неоднократно отрицали обвинения Родченкова.
«Акт Родченкова» был одобрен сенатом США в ноябре 2020 года и подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Так, им грозят тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере $250 тыс. для физлиц или $1 млн для юрлиц.
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