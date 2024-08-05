Тренер синхронисток заявила, что в США боятся российских спортсменов
США нужно не обвинять Россию в допинге, а посмотреть на свою гимнастку Симону Байлз, которая «нагло» его принимает, заявила ТАСС главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.
В понедельник Служба внешней разведки заявила, что, по ее данным, в США планируют запустить серию публикаций о «допинговых злоупотреблениях» в российской художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании.
«Чем может помочь допинг в синхронном плавании, я не знаю, мы не пробовали. А почему они не задают вопрос американской гимнастке [Симоне Байлз], в чем он ей помогает? Она нагло просто принимает и побеждает», — сказала Покровская.
Тренер заявила, что американцы «нас боятся», а парижская Олимпиада много потеряла без россиянок, которые являются «честными лидерами». «Надо хорошо тренироваться и делать красивые композиции. Это то, что мы и делаем», — сказала Покровская.
Байлз — семикратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике. В 2016 году хакеры из Fancy Bears опубликовали взломанные данные Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым в допинг-тестах Байлз на Играх-2016 был обнаружен психостимулятор метилфенидат. Позже американская гимнастка заявила, что принимала препарат с разрешения врача, так как у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности.
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