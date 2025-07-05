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Спорт ,  
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«Ахмат» объявил о переходе футболиста сборной Анголы

Полузащитник Мануэль Келиано заключил с грозненским клубом контракт сроком на четыре года
Мануэль Келиано
Мануэль Келиано (Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Полузащитник Мануэль Келиано перешел из португальской «Эштрела Амадора» в «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба грозненского клуба.

22-летний футболист заключил с новым клубом контракт сроком на четыре года.

В «Эштреле» Келиано играл с 2023 года, в прошлом сезоне провел 39 матчей и отметился одной голевой передачей.

На счету Келиано, выступающего на позиции опорного полузащитника, 16 матчей и два гола в составе сборной Анголы.

«Ахмат» в прошлом сезоне занял 14-ю строчку и в стыковых матчах победил екатеринбургский «Урал», сохранив место в РПЛ.

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