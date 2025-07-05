Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC ради боя в Белом доме

Бывший чемпион UFC, который две недели назад объявил о завершении карьеры, заявил, что решил «быть открытым ко всем вариантам»

Джон Джонс (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе американец Джон Джонс сообщил в соцсети Х, что допускает вариант с возобновлением карьеры.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома в 2026 году.

«Бой в Белом доме? Только что вернулся в пул допинг-тестирования, из которого вышел две недели назад. Подумал, что стоит быть открытым ко всем вариантам», — написал 37-летний Джонс.

Ранее о желании провести бой в Белом доме говорил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Джонс объявил о завершении карьеры 22 июня. Всего у американца в ММА 28 побед при одном поражении, еще один поединок был признан несостоявшимся. Он стал самым молодым чемпионом в истории промоушена (в 23 года). Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно называл Джонса лучшим бойцом в мире.