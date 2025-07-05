Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC ради боя в Белом доме
Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе американец Джон Джонс сообщил в соцсети Х, что допускает вариант с возобновлением карьеры.
Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома в 2026 году.
«Бой в Белом доме? Только что вернулся в пул допинг-тестирования, из которого вышел две недели назад. Подумал, что стоит быть открытым ко всем вариантам», — написал 37-летний Джонс.
Ранее о желании провести бой в Белом доме говорил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Джонс объявил о завершении карьеры 22 июня. Всего у американца в ММА 28 побед при одном поражении, еще один поединок был признан несостоявшимся. Он стал самым молодым чемпионом в истории промоушена (в 23 года). Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно называл Джонса лучшим бойцом в мире.
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