 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Бавария 1 2,45 x 3,6 2 2,95 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Боруссия Дортмунд 1 1,66 x 4,35 2 5,2 Теннис Уимблдон. Женщины Андреева М Баптист Х 1 1,35 x 2 3,3 Теннис Уимблдон. Женщины Сонмез З Александрова Е 1 6 x 2 1,13 Теннис Уимблдон. Женщины Касаткина Д Самсонова Л 1 2,75 x 2 1,45 Теннис Уимблдон. Женщины Картал С Павлюченкова А 1 2,05 x 2 1,77 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,15 x 61 2 1,38 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,3 x 17 2 1,7 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,33 x 23 2 3,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC ради боя в Белом доме

Бывший чемпион UFC, который две недели назад объявил о завершении карьеры, заявил, что решил «быть открытым ко всем вариантам»
Джон Джонс
Джон Джонс (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе американец Джон Джонс сообщил в соцсети Х, что допускает вариант с возобновлением карьеры.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома в 2026 году.

«Бой в Белом доме? Только что вернулся в пул допинг-тестирования, из которого вышел две недели назад. Подумал, что стоит быть открытым ко всем вариантам», — написал 37-летний Джонс.

Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой в Белом доме
Спорт
Конор Макгрегор

Ранее о желании провести бой в Белом доме говорил бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Джонс объявил о завершении карьеры 22 июня. Всего у американца в ММА 28 побед при одном поражении, еще один поединок был признан несостоявшимся. Он стал самым молодым чемпионом в истории промоушена (в 23 года). Глава UFC Дэйна Уайт неоднократно называл Джонса лучшим бойцом в мире.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Макрон назвал свой разговор с Путиным важным для Франции

Маск запустил в X опрос «Стоит ли создать Партию Америки?»

Зеленский рассказал подробности разговора с Трампом

Наводнение в Санкт-Петербурге. Видео

В Екатеринбурге появится улица Алексея Балабанова

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства России

МАГАТЭ эвакуировало своих инспекторов из Ирана

Нидерланды лишили гражданства российского нобелевского лауреата

У экс-министра обороны Украины Резникова прошли обыски

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Джон Джонс
Материалы по теме
Россиянка из UFC сообщила, что врачи заподозрили у нее лейкемию
Спорт
Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома
Спорт
Россиянин по прозвищу Пельмень лишился титула лиги главы UFC по пощечинам
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
8 мифов о драгоценных металлах РБК и Сбер, 11:50
Bloomberg узнал об отказе BlackRock искать деньги на Украину из-за Трампа Финансы, 11:39
«Ливерпуль» выплатит семье погибшего Жоты всю сумму по контракту игрока Спорт, 11:38
Два аэропорта в России ограничили полеты Политика, 11:30
Лайнер Ryanair загорелся на Майорке Общество, 11:28
Джон Джонс вернулся в пул допинг-тестирования UFC ради боя в Белом доме Спорт, 11:19
Президент Киргизии рассказал, зачем его стране нужен русский язык Политика, 11:15
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Какие риски несет приостановка сотрудничества Ирана с МАГАТЭ Политика, 11:01
Как «отец Лабубу» построил игрушечную империю стоимостью $45 млрдПодписка на РБК, 10:56
Чемпионка Европы в беге на 1500 м сообщила об онкологическом заболевании Спорт, 10:46
Росавиация заявила об остановке вылетов самолетов из Шереметьево Общество, 10:41
В Одессе взорвался автомобиль с военным Политика, 10:32
В «Сбере» сообщили о двойном ударе по малому бизнесу из-за высоких ставок Финансы, 10:31