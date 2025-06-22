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Спорт ,  
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Чемпион UFC завершил карьеру на фоне сообщений о проблемах с законом

Чемпион UFC Джон Джонс завершил карьеру на фоне сообщений о проблемах с законом
Джонс решил не защищать пояс против Аспиналла и ушел из ММА. Вскоре стало известно, что в Альбукерке его обвинили в оставлении места ДТП. Джонс выступал в UFC с 2008-го, был чемпионом в двух категориях и дважды лишался пояса
Джон Джонс
Джон Джонс (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс завершил карьеру в 37 лет. Об этом на пресс-конференции заявил глава промоушена Дэйна Уайт.

По словам Уайта, Джонс сообщил ему о своем решении перед турниром в Баку.

Новым чемпионом в этой весовой категории стал британец Том Аспиналл, который владел временным поясом с ноября 2023 года (после победы над россиянином Сергеем Павловичем). Он должен был стать следующим соперником Джонса, но американец уклонялся от поединка.

Джонc подтвердил завершение карьеры в соцсети X, заявив, что принял его после длительных размышлений.

Вскоре после заявления Уайта Albuquerque Journal (крупное издание из Альбукерке, где жил и учился Джонс) сообщило, что бойца ММА обвинили в оставлении места ДТП в феврале и в июле его ждет слушание в суде. Полиция в феврале обнаружила на месте ДТП полуголую женщину в состоянии сильного опьянения, которая сказала, что за рулем был Джонс. Полицейский поговорил с бойцом по телефону и услышал в его словах угрозы.

Джонс в воскресенье призвал в соцсети Х не верить всему, что публикуется в интернете, поскольку «даже СМИ могут все неправильно истолковать, не зная всех фактов».

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Джонс не впервые обвиняется в нарушениях закона — ранее его обвиняли в вождении в нетрезвом виде, оставлении места ДТП, наезде на другого человека, избиении официантки. Он провалил тест на кокаин в 2015-м, но избежал наказания, а в 2024-м у него возникла стычка с допинг-офицером, после которой его отправили на курсы управления гневом.

Джонса дважды лишали чемпионских титулов в полутяжелом весе — за то, что скрылся с места ДТП, в котором пострадала беременная женщина, и за положительный тест на стероиды, отмечает MMA Junkie.

Американец выступал в UFC с 2008 года. Всего у Джонса в ММА 28 побед при одном поражении, еще один поединок был признан несостоявшимся. Он был самым молодым чемпионом в истории промоушена (стал в 23 года). Глава UFC неоднократно называл его лучшим бойцом в мире.

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