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Спорт ,  
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Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой в Белом доме

Бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях понравилась идея Дональда Трампа о проведении поединка UFC на территории Белого дома в 2026 году
Конор Макгрегор
Конор Макгрегор (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил в соцсети Х, что готов провести бой в Болом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома в 2026 году.

«С 4 июля, США. В восторге от того, что президент Трамп объявил о проведении боя UFC в Белом доме. Я был бы польщен! Рассчитывайте на меня», — написал Макгрегор.

Макгрегор 36 лет, свой последний бой он провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда Макгрегор получил перелом ноги.

Ирландец ранее много раз говорил, что планирует вернуться в октагон, но этого до сих пор не произошло.

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смешанные единоборства (ММА) UFC Конор Макгрегор Дональд Трамп
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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