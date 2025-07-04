Конор Макгрегор заявил о готовности провести бой в Белом доме
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил в соцсети Х, что готов провести бой в Болом доме.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома в 2026 году.
«С 4 июля, США. В восторге от того, что президент Трамп объявил о проведении боя UFC в Белом доме. Я был бы польщен! Рассчитывайте на меня», — написал Макгрегор.
Макгрегор 36 лет, свой последний бой он провел летом 2021 года против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Поединок завершился в первом раунде, когда Макгрегор получил перелом ноги.
Ирландец ранее много раз говорил, что планирует вернуться в октагон, но этого до сих пор не произошло.
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