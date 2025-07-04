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Спорт ,  
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Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома

Это событие должно стать частью празднования 250‑летия независимости США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение боя UFC на территории Белого дома в 2026 году, сообщает CNN.

Мероприятие должно стать частью празднования 250‑летия независимости США. «Мы проведем бой UFC — просто подумайте об этом — на территории Белого дома», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила эти планы, добавив, что президент «совершенно серьезен».

«Мы ведем переговоры с Белым домом о проведении мероприятия UFC на территории», — сообщил CNN представитель UFC, добавив, что на данный момент у них нет дополнительных подробностей.

Трамп давно дружит с главой UFC Дэйной Уайтом. В Майами в апреле Трамп стал первым действующим президентом, посетившим мероприятие UFC.

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