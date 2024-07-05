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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Кремлев призвал поехавших на Олимпиаду российских атлетов не возвращаться

Глава IBA Кремлев: поехавшие на Олимпиаду россияне лучше пусть не возвращаются
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Тех спортсменов, кто согласился выступить на Олимпийских играх в Париже без флага и гимна, глава Международной ассоциации бокса считает предателями
Умар Кремлев
Умар Кремлев (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев считает, что российским спортсменам, решившим поехать в нейтральном статусе на Олимпийские игры 2024 года в Париже, лучше не возвращаться на родину. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Те, кто согласился ехать без флага и гимна, — уже предатели. <...> Те, кто согласился ехать без флага и гимна, пусть лучше оттуда не возвращаются. Когда ты едешь без флага и гимна, то кого ты там представляешь? Что ты там делаешь?» — заявил Кремлев.

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Кремлев отметил, что это его личное мнение. «Те, кто отказался ехать без флага и гимна, — настоящие мужчины, это гордость. Я ими горжусь», — добавил глава IBA.

Российские боксеры еще в марте отказались выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Российские спортсмены получают допуск на Олимпиаду от специальной комиссии МОК (AINERP). Около 20 атлетов уже получили приглашения на Игры и ответили на них согласием.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

В Кремле ранее неоднократно высказывали позицию, отличную от мнения Кремлева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это делать.

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Умар Кремлев нейтральный статус
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