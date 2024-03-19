Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде в Париже без флага

Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде без флага

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе

Фото: Themba Hadebe - Pool / Getty Images

Российские боксеры не будут выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила ТАСС, что спортсмены отказались участвовать в отборочных соревнованиях.

«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине. Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — сказала Кириенко.

На прошлых Играх в Токио российские боксеры завоевали шесть медалей — одно золото, одно серебро и четыре бронзы.

Международный олимпийский комитет (МОК) летом прошлого года отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA), которое было приостановлено еще в 2019-м при прежнем руководстве из-за проблем с управлением, финансами и судейством.

Сейчас главой IBA является россиянин Умар Кремлев. Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. IBA также не проводит отборочные турниры в этом виде спорта на Игры-2024.

IBA еще в прошлом допустила россиян и белорусов на турниры под национальными флагами, что привело к бойкоту чемпионатов мира со стороны более десяти стран, в частности США, и выходу некоторых из них из состава федерации.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.