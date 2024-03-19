 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде без флага

Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде в Париже без флага
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе
Фото: Themba Hadebe - Pool / Getty Images
Фото: Themba Hadebe - Pool / Getty Images

Российские боксеры не будут выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила ТАСС, что спортсмены отказались участвовать в отборочных соревнованиях.

«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине. Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — сказала Кириенко.

Бах ответил на вопрос о возможном бойкоте Россией Олимпиады
Спорт
Томас Бах

На прошлых Играх в Токио российские боксеры завоевали шесть медалей — одно золото, одно серебро и четыре бронзы.

Международный олимпийский комитет (МОК) летом прошлого года отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA), которое было приостановлено еще в 2019-м при прежнем руководстве из-за проблем с управлением, финансами и судейством.

Сейчас главой IBA является россиянин Умар Кремлев. Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. IBA также не проводит отборочные турниры в этом виде спорта на Игры-2024.

IBA еще в прошлом допустила россиян и белорусов на турниры под национальными флагами, что привело к бойкоту чемпионатов мира со стороны более десяти стран, в частности США, и выходу некоторых из них из состава федерации.

Читайте на РБК Pro
По каким фразам в письме клиент поймет, что он вам безразличен
Как эйчары бездумно используют теорию поколений и к чему это приводит
Как повысить инвестиционную ценность компании
Как стать спикером и продвигать бизнес, выступая на деловых мероприятиях

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Кто первым поздравил Путина с победой на выборах. Список лидеров стран

В каких регионах больше всего жителей платят «налог на богатых». Инфографика

ЦБ проведет заседание 22 марта. Что будет с ключевой ставкой

На Масленицу сожгли 22-метровую скульптуру «Черная гора». Видео

Нефть марки Brent дорожает четыре месяцы подряд. Почему так происходит

У российских дилеров появились кроссоверы новой марки Denza. Фото и цены

В Хамовниках нашли 400 артефактов XVIII–XIX веков. Фото

Издательство АСТ выпустит роман Драйзера, который никогда не выходил на русском

Как голосовали на выборах в посольствах и консульствах за границей. Видео

НАТО начало строить крупнейшую военную базу в Европе

Организацию католиков из «Кода да Винчи» обвинили в «современном рабстве»

Здание британского парламента оказалось под угрозой из-за полчищ крыс и «атмосферы разложения»

Акции «Тинькофф» упали на 6% после «переезда» с Кипра. Что будет дальше?

«Газпром» — главная интрига дивидендного сезона. Чего ждать инвесторам?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Олимпиада-2024
Материалы по теме
Бах не исключил повторения скандала с саблисткой Харлан на Олимпиаде
Спорт
Бах заявил, что опасается более агрессивных заявлений России об Олимпиаде
Спорт
Захарова ответила на идею Макрона о прекращении огня на время Олимпиады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 марта
EUR ЦБ: 100,1 (-0,14) Инвестиции, 16:40 Курс доллара на 20 марта
USD ЦБ: 92,22 (+0,24) Инвестиции, 16:40
В Иркутской области майнер предстанет перед судом за кражу электричества Крипто, 16:50
Путин разрешил сделку по покупке «Хайлэнд Голд» Бизнес, 16:49
Рост цен на московское жилье с 2022 года оказался в 3 раза ниже инфляции Недвижимость, 16:46
Платформа для талантов: какой консалтинг нужен для новой реальности Тренды, 16:33
Гонконг принял закон для борьбы с антикитайским вмешательством Политика, 16:33
Кадыров поздравил Путина с победой на выборах президента Политика, 16:32
Организаторы Игр дружбы назвали неконструктивной позицию МОК по турниру Спорт, 16:30
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Банки Армении прекратят обслуживание карт «Мир» с конца марта Финансы, 16:25
В «БКС Мир инвестиций» назвали топ-5 акций для новичков на рынке Инвестиции, 16:23
Власти назвали число погибших и пострадавших при пожаре на траулере Общество, 16:18
Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде без флага Спорт, 16:15
Генштаб Франции заявил о подотовке к «трудным боям» Политика, 16:14
Путин назвал главное ожидание россиян от спецслужб Политика, 16:13
Власти ответили на просьбу включить песни Газманова в школьную программу Политика, 16:09