Российские боксеры отказались от участия в Олимпиаде без флага
Российские боксеры не будут выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила ТАСС, что спортсмены отказались участвовать в отборочных соревнованиях.
«Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине. Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи», — сказала Кириенко.
На прошлых Играх в Токио российские боксеры завоевали шесть медалей — одно золото, одно серебро и четыре бронзы.
Международный олимпийский комитет (МОК) летом прошлого года отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA), которое было приостановлено еще в 2019-м при прежнем руководстве из-за проблем с управлением, финансами и судейством.
Сейчас главой IBA является россиянин Умар Кремлев. Олимпийский турнир по боксу в Токио проводила специальная комиссия МОК. IBA также не проводит отборочные турниры в этом виде спорта на Игры-2024.
IBA еще в прошлом допустила россиян и белорусов на турниры под национальными флагами, что привело к бойкоту чемпионатов мира со стороны более десяти стран, в частности США, и выходу некоторых из них из состава федерации.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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