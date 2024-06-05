Вяльбе пожаловалась на угрозы расправы в свой адрес
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила «РИА Новости», что ей и ее семье периодически поступают угрозы расправы за ее политические взгляды.
Вяльбе регулярно высказывается в поддержку Владимира Путина, в частности, она говорила, что восхищается им и готова ради него уйти в партизаны. Глава ФЛГР дважды была доверенным лицом Путина на президентских выборах. После отстранения российских спортсменов Вяльбе неоднократно говорила, что лыжники не поедут на соревнования в нейтральном статусе.
«Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой (по аналогии с терактом, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский — РБК)», — сказала Вяльбе.
По словам Вяльбе, она предоставила правоохранительным органам всю информацию, они «занимаются этим делом».
РБК направил запрос в МВД России.
Вяльбе 56 лет, она возглавляет ФЛГР с 2010 года. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой и 14-кратной чемпионкой мира в лыжных гонках.
Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в апреле 2023 года в Санкт-Петербурге. На его творческую встречу в кафе «Патриот-бар» принесла начиненную взрывчаткой статуэтку Дарья Трепова. Пострадали 52 человека. Трепову приговорили к 27 годам, прокуратура подала апелляцию с просьбой ужесточить наказание.
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