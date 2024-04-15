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Вяльбе предрекла российским лыжникам отстранение до 2028 года

Вяльбе: раньше 2028 года мы никуда не вернемся, и то, если мир поменяется
Елена Вяльбе заявила, что возвращение россиян на международную арену будет долгим и трудным и для этого мир должен измениться
Елена Вяльбе
Елена Вяльбе (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российские лыжники вряд ли вернутся на международные соревнования до 2028 года, считает глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, которую цитирует «Чемпионат».

Ранее Вяльбе неоднократно высказывалась против выступления под нейтральным флагом.

По словам Вяльбе, восстановление спортсменов в правах «будет долгим и тяжелым», поскольку «нас и видеть не везде хотят».

«ЧМ-2025 и Олимпиаду-2026 мы точно пропустим. Томас Бах сделал все, чтобы нас нигде не было. Я уверена, что раньше 2028-го мы никуда не вернемся, и то, если мир поменяется», — сказала Вяльбе.

Глава ФЛГР отметила, что «некоторые лидеры в деньгах теряют, но в основном зарабатывают». «Время тяжелое. Бог сейчас проверяет нас на вшивость», — добавила Вяльбе.

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Российские лыжники отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS), которая пока не последовала рекомендации МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

В феврале мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум заявил, что российские лыжники будут нежелательными участниками чемпионата мира, который пройдет в городе в 2025 году.

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Теги
Анна Сатдинова
лыжи Елена Вяльбе Томас Бах
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