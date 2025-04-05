«Пари НН» не будет увольнять Гончаренко после четырех поражений подряд

Клуб РПЛ решил не увольнять Гончаренко после четырех поражений подряд

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов заявил, что главный тренер продолжает работу и вопроса об отставке в повестке нет вообще

Виктор Гончаренко (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Руководство «Пари Нижний Новгород» не собирается увольнять главного тренера Виктора Гончаренко после серии неудачных матчей, заявил Sport24 генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

Накануне «Пари НН» проиграл в 23-м туре РПЛ аутсайдеру «Оренбургу» (1:2), потерпев уже четвертое поражение подряд. Команда с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице.

«Читал в разных каналах вбросы и слухи о возможной отставке Гончаренко. Совет директоров «Пари НН» не собирался и этот вопрос не обсуждал. Могу знать доподлинно, потому что являюсь членом совета директоров», — сказал Мелик-Гусейнов.

По его словам, вопроса об отставке Гончаренко в повестке нет вообще. «Мы продолжаем работать», — добавил Мелик-Гусейнов.

Бывший тренер ЦСКА и «Краснодара» возглавил «Пари НН» в октябре 2024 года.

В прошлом сезоне Гончаренко покинул «Урал» после первого проигранного стыкового матча с тольяттинским «Акроном», который в итоге вышел в РПЛ, отправив екатеринбургский клуб в Первую лигу.