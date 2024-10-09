Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН»

Белорусского специалиста назначили тренером нижегородского клуба после отставки сербского специалиста Саши Илича. На данный момент «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ

Виктор Гончаренко (Фото: «Пари Нижний Новгород»)

Виктор Гончаренко возглавил «Пари Нижний Новгород», который ранее отправил в отставку сербского специалиста Сашу Илича. Белорусский тренер подписал с футбольным клубом двухлетний контракт, сообщается на сайте нижегородцев.

«Пари НН» расторг контракт с Иличем 5 октября. В сообщении клуба говорилось, что это было сделано по соглашению сторон. После 11 туров нижегородская команда с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

Виктору Гончаренко 47 лет. В качестве футболиста он дважды становился чемпионом Белоруссии в составе БАТЭ, а также выигрывал с этим клубом серебряные и бронзовую медали национального чемпионата. Карьеру игрока он завершил в 25 лет, после чего перешел на тренерскую работу.

Под руководством Гончаренко БАТЭ шесть раз выигрывал чемпионат Белоруссии, трижды выходил в групповой этап Лиги чемпионов и дважды — в 1/16 финала Лиги Европы. Одиннадцать раз Гончаренко признавался лучшим футбольным тренером Белоруссии.

В России специалист тренировал краснодарскую «Кубань», московский ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». Последним его местом работы был екатеринбургский «Урал», который Гончаренко возглавлял с 2022 по 2024 год.