«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд в матче с аутсайдером РПЛ
Футболисты «Оренбурга» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги.
В составе победителей голы забили Артем Касимов (24-я минута) и Брайан Мансилья (45+1). У проигравших отличился Тьяго Весино (45+7, с пенальти).
В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил форвард «Оренбурга» Саид Сахархизан.
«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд.
«Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 19 очками расположился на 13-й строчке.
В следующем туре «Пари НН» 12 апреля примет московское «Динамо», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с ЦСКА.
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