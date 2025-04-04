 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд в матче с аутсайдером РПЛ

«Оренбург» обыграл «Пари НН» и покинул последнее место в турнирной таблице РПЛ
«Оренбург» победил в гостях со счетом 2:1 и покинул последнее место в турнирной таблице
Фото: телеграм-канал ФК «Пари Нижний Новгород»
Фото: телеграм-канал ФК «Пари Нижний Новгород»

Футболисты «Оренбурга» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

В составе победителей голы забили Артем Касимов (24-я минута) и Брайан Мансилья (45+1). У проигравших отличился Тьяго Весино (45+7, с пенальти).

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил форвард «Оренбурга» Саид Сахархизан.

«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд.

«Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 19 очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Пари НН» 12 апреля примет московское «Динамо», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с ЦСКА.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород ФК Оренбург
Материалы по теме
Безголевая серия лидера атаки «Спартака» и дерби Москвы. Интриги тура РПЛ
Спорт
Клуб РПЛ выиграл в CAS дело у сбежавшего из-за атаки дронов футболиста
Спорт
Аутсайдер РПЛ назвал нового главного тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 92,99 (-0,18) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 84,28 (-0,11) Инвестиции, 17:34
СКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо»Спорт, 21:54
Как «СИБУР ПолиЛаб» превращает полимеры в прорывные решения для экономикиОтрасли, 21:51
Россиянка победила восьмую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTAСпорт, 21:37
Франция решила запустить энергопроекты в Чернобыльской зоне отчужденияТехнологии и медиа, 21:32
Трамп заявил, что Вьетнам готов отменить пошлины для СШАПолитика, 21:25
«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд в матче с аутсайдером РПЛСпорт, 21:05
В сочинской школе учительница умерла на переменеОбщество, 20:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
К чему приведет эскалация торговой войны между Китаем и СШАЭкономика, 20:39
Канада заявила о готовности стать мировым лидером вместо СШАПолитика, 20:17
Суд арестовал главу масложировой компании «Благо» ФосманаОбщество, 20:05
О чем главы МИД стран НАТО договорились в БрюсселеПолитика, 20:05
МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в МосквеОбщество, 20:04
Фигуристка Трусова назвала пол будущего ребенкаСпорт, 20:04
Обвал доллара из-за пошлин. Сколько продлится и что значит для рубляPro, 20:04