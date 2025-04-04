«Оренбург» обыграл «Пари НН» и покинул последнее место в турнирной таблице РПЛ

«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд в матче с аутсайдером РПЛ

«Оренбург» победил в гостях со счетом 2:1 и покинул последнее место в турнирной таблице

Фото: телеграм-канал ФК «Пари Нижний Новгород»

Футболисты «Оренбурга» обыграли «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:1 в гостевом матче 23-го тура Российской премьер-лиги.

В составе победителей голы забили Артем Касимов (24-я минута) и Брайан Мансилья (45+1). У проигравших отличился Тьяго Весино (45+7, с пенальти).

В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил форвард «Оренбурга» Саид Сахархизан.

«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд.

«Оренбург» набрал 14 очков и поднялся на предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 19 очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Пари НН» 12 апреля примет московское «Динамо», «Оренбург» в тот же день дома сыграет с ЦСКА.