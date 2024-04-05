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«Фенербахче» собрался сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции

В «Фенербахче» решили сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции
«Фенербахче» может выпустить на игру только девять футболистов из молодежной команды, затем трое из них покинут поле и по правилам судье придется отменить матч
Фото: Tomas Sisk / IMAGO / Global Look Press
Фото: Tomas Sisk / IMAGO / Global Look Press

«Фенербахче» собирается сорвать матч за Суперкубок Турции по футболу против «Галатасарая». Об этом сообщает газета Ajansspor со ссылкой на члена совета директоров клуба Эрола Билецика.

Встреча за Суперкубок пройдет 7 апреля в городе Шанлыурфа.

«Фенербахче» планирует выпустить на поле в этом матче девять футболистов из молодежной команды (игроки не старше 19 лет) — минимально допустимое количество для проведения встречи. А по ходу трое из них «не смогут продолжать игру», тогда по правилам судье придется отменить матч.

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Фото:Depo photos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Благодаря этому «Фенербахче» может избежать штрафа за бойкот игры, а церемония награждения «Галатасарая» за победу в Суперкубке может не состояться.

В газете Fanatik сообщили о еще трех вариантах, как «Фенербахче» может сорвать игру: игроки могут специально получить красные карточки, уйти с поля после стартового свистка и получить техническое поражение или вообще отказаться от игры и получить дисквалификацию на Кубок и Суперкубок Турции следующего сезона.

Ранее в «Фенербахче» грозились отказаться от участия в чемпионате Турции из-за массовой драки с болельщиками в гостевой игре 30-го тура с «Трабзонспором» (3:2), которая состоялась 17 марта. Сообщалось, что руководство «Фенербахче» крайне недовольно отсутствием реакции властей на этот инцидент.

Турецкая федерация футбола (TFF) на этой неделе наказала «Трабзонспор» проведением шести матчей при пустых трибунах из-за нападения болельщиков на игроков «Фенербахче».

Матч за Суперкубок Турции должен был пройти еще в конце декабря в Эр-Рияде. Но из-за отказа властей Саудовской Аравии использовать на игре баннер с девизом основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка «Мир дома — мир во всем мире» команды отказались приезжать на стадион, встреча была в последний момент отменена.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Турция ФК Фенербахче
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