В Турции узнали о планах топ-клуба сменить лигу из-за нападения фанатов

В «Фенербахче» были недовольны реакцией властей на нападение болельщиков «Трабзонспора» на их игроков и планируют обсудить выход из турецкой Суперлиги 2 апреля

Футболист «Фенербахче» Душан Тадич (Фото: Ahmad Mora / Getty Images)

Руководство стамбульского «Фенербахче» рассматривает вариант перейти в одну из европейских лиг. Об этом в соцсети X сообщил футбольный журналист и комментатор Эртем Шенер.

По информации Шенера, это могут быть чемпионаты Бельгии, Нидерландов, Испании или Франции.

21 марта об угрозах стамбульского клуба покинуть суперлигу из-за «несправедливого отношения» со стороны властей писал The Athletic.

17 марта «Фенербахче» победил в гостях «Трабзонспор». Во время матча в игроков «Фенербахче» летели монеты и петарды. После игры фанаты соперника выбежали на поле, устроив потасовку с футболистами стамбульского клуба.

Глава ФИФА Джанни Инфантино на следующий день призвал турецкие власти обеспечить безопасность футболистов.

Несмотря на задержание 12 фанатов, источники в клубе сообщили The Athletic, что «Фенербахче» не увидел «никаких существенных действий» со стороны властей.

Решение об уходе из лиги будет обсуждаться клубом 2 апреля. Издание отмечает, что противостояние клуба с федерацией может привести к его вылету во второй дивизион.

«Фенербахче» 19 раз побеждал в чемпионате Турции, он идет на втором месте в турнирной таблице этого сезона, уступая два очка «Галатасараю».