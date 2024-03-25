В Турции узнали о планах топ-клуба сменить лигу из-за нападения фанатов
Руководство стамбульского «Фенербахче» рассматривает вариант перейти в одну из европейских лиг. Об этом в соцсети X сообщил футбольный журналист и комментатор Эртем Шенер.
По информации Шенера, это могут быть чемпионаты Бельгии, Нидерландов, Испании или Франции.
21 марта об угрозах стамбульского клуба покинуть суперлигу из-за «несправедливого отношения» со стороны властей писал The Athletic.
17 марта «Фенербахче» победил в гостях «Трабзонспор». Во время матча в игроков «Фенербахче» летели монеты и петарды. После игры фанаты соперника выбежали на поле, устроив потасовку с футболистами стамбульского клуба.
Глава ФИФА Джанни Инфантино на следующий день призвал турецкие власти обеспечить безопасность футболистов.
Несмотря на задержание 12 фанатов, источники в клубе сообщили The Athletic, что «Фенербахче» не увидел «никаких существенных действий» со стороны властей.
Решение об уходе из лиги будет обсуждаться клубом 2 апреля. Издание отмечает, что противостояние клуба с федерацией может привести к его вылету во второй дивизион.
«Фенербахче» 19 раз побеждал в чемпионате Турции, он идет на втором месте в турнирной таблице этого сезона, уступая два очка «Галатасараю».
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