«Трабзонспор» проведет шесть игр без зрителей за атаку фанатов на «Фенербахче»

В Турции клуб оставили без зрителей за атаку фанатов на игроков соперника

«Трабзонспор» доиграет сезон без зрителей и заплатит крупный штраф за потасовку своих болельщиков с игроками «Фенербахче» после матча. У стамбульского клуба два игрока пропустят по одному матчу

Фото: Depo photos / Keystone Press Agency / Global Look Press

Турецкая федерация футбола (TFF) наказала «Трабзонспор» проведением шести матчей при пустых трибунах из-за нападения болельщиков на игроков «Фенербахче» во время встречи чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте организации.

«Трабзонспор» 17 марта проиграл «Фенербахче» со счетом 2:3. Во время матча в игроков стамбульского клуба летели монеты и петарды, а после игры фанаты хозяев выбежали на поле и устроили потасовку с футболистами гостей.

После этого «Фенербахче» пригрозил выйти из Суперлиги.

«Трабзонспор» оштрафован на 3,1 млн турецких лир ($97 тыс.).

У «Трабзонспора» осталось четыре домашних матча в Суперлиге и как минимум одна игра в Кубке Турции до конца сезона.

Также TFF отстранила на один матч тренера «Трабзонспора» Эгемена Коркмаза и игроков «Фенербахче» Джейдена Остерволде и Ирфана Джана Эгибаята.

«Фенербахче» идет вторым в турнирной таблице, он отстает от «Галатасарая» на пять очков, имея игру в запасе. «Трабзонспор» идет третьим и уступает «Фенербахче» 30 очков.