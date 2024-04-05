 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Украина потребовала от российских участников ОИ отказаться от Игр дружбы

Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
И.о. министра спорта Украины требует, чтобы российские атлеты, которые выступят на Олимпиаде в Париже, подписали документ об отказе от участия в Играх дружбы. Они пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге
Фото: Matthias Hangst / Getty Images
Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Украинская сторона настаивает, чтобы российские и белорусские спортсмены, которые собираются выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, дали письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

«Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — сказал Бедный.

Кроме того, по словам министра, «очень важно, чтобы российские спортсмены не чувствовали себя желанными гостями» на Олимпийских играх во Франции.

Песков обвинил МОК в запугивании спортсменов санкциями за Игры дружбы
Спорт
Дмитрий Песков

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Первые Игры дружбы состоятся в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК ранее называли Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт и призвали отказаться от участия в них. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что на более позднем этапе исполком МОК может рассмотреть вопрос о санкциях в отношении спортсменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление представителя МОК «запугиванием спортсменов», а в оргкомитете Игр дружбы сказали, что МОК занял неконструктивную позицию.

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин 4 апреля заявил, что десятки стран уже подтвердили участие в этих соревнованиях.

Паводок превратил Химки в Венецию. Видео

Крокодила задерджали на границе с Казахстаном. Видео

ФСБ задержало новых фигурантов дела о теракте в Крокусе

Новый фильм Гая Ричи не получил прокатного удостоверения в России

Киргизия отключила карты МИР. Объяснение

Рублю предсказали ослабление к концу года. Каким будет курс?

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Украина Россия Игры дружбы
Материалы по теме
Оргкомитет Игр дружбы заявил, что участие уже подтвердили «десятки стран»
Спорт
Глава МОК не смог назвать возможные санкции за участие в Играх дружбы
Спорт
В Госдуме предложили выплачивать призовые на Играх дружбы в криптовалюте
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
В Сургуте на глазах у жены и дочери застрелили бизнесмена Общество, 13:40
Toncoin вошел в десятку крупнейших криптовалют Крипто, 13:38
Рособрнадзор обнаружил школы, где 35% времени уходит на контрольные Общество, 13:36
В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» Общество, 13:35
McDonald's выкупит всю франшизу ресторанов в Израиле Политика, 13:33
Министр обороны Италии выступил за сохранение диалога с Россией Политика, 13:30
«Фенербахче» собрался сорвать матч с «Галатасараем» за Суперкубок Турции Спорт, 13:28
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Три жителя пострадали при обстреле брянского поселка Суземка Политика, 13:26
В Турции сообщили о спаде «торгового бума» с Россией из-за санкций Экономика, 13:26
Как понять, кто из работников тянет компанию вниз и отбирает у нее деньги Pro, 13:26
В Кремле назвали основную оставшуюся сферу для сотрудничества с США Политика, 13:25
Восемь человек пострадали при обследовании дрона в Ростовской области⁠ Общество, 13:24
Названы города с наибольшим снижением цен на аренду квартир Недвижимость, 13:18
Маск сравнил вступление Украины в НАТО с ядерным апокалипсисом Политика, 13:12