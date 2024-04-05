Украина потребовала от российских участников ОИ отказаться от Игр дружбы

И.о. министра спорта Украины требует, чтобы российские атлеты, которые выступят на Олимпиаде в Париже, подписали документ об отказе от участия в Играх дружбы. Они пройдут в сентябре в Москве и Екатеринбурге

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Украинская сторона настаивает, чтобы российские и белорусские спортсмены, которые собираются выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже, дали письменное обязательство не участвовать в Играх дружбы. Об этом в интервью французской газете Le Monde заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный.

«Атлеты из обеих стран должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», — сказал Бедный.

Кроме того, по словам министра, «очень важно, чтобы российские спортсмены не чувствовали себя желанными гостями» на Олимпийских играх во Франции.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Первые Игры дружбы состоятся в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

В МОК ранее называли Игры дружбы циничной попыткой России политизировать спорт и призвали отказаться от участия в них. Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод заявил, что на более позднем этапе исполком МОК может рассмотреть вопрос о санкциях в отношении спортсменов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление представителя МОК «запугиванием спортсменов», а в оргкомитете Игр дружбы сказали, что МОК занял неконструктивную позицию.

Генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин 4 апреля заявил, что десятки стран уже подтвердили участие в этих соревнованиях.