CAS выложил мотивировочную часть решения по апелляции ОКР на отстранение
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на своем сайте опубликовал мотивировочную часть решения по апелляции на временное отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).
Мотивировочная часть решения содержит 24 страницы и 129 пунктов.
В октябре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил ОКР до дальнейшего уведомления за включение в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР подал апелляцию. 23 февраля CAS объявил, что она была отклонена.
ОКР в своей апелляции заявлял, что его решение включить региональные спортивные организации регионов в свой состав не было нарушением и что МОК действовал незаконно, приняв решение о его отстранении. ОКР подчеркнул, что отношение МОК к ОКР неоправданно отличалось от его обращения с другими НОК в аналогичных обстоятельствах. В МОК с этим не согласились.
В итоге панель CAS, рассматривавшая это дело, отклонила апелляцию, заявив, что решение МОК не нарушило принципы законности, равенства или пропорциональности.
На действия ОКР в МОК жаловался Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины. МОК счел действия ОКР нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины.
Глава ОКР Станислав Поздняков говорил, что новые регионы приняли в состав организации не ради ссоры с МОК, и напомнил, что олимпийские советы Крыма и Севастополя давно вошли в ОКР.
После отклонения апелляции в ОКР заявили, что международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже «давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия».
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 30 сентября 2022-го были подписаны договоры о принятии новых субъектов, затем их одобрили Госдума и Совет Федерации. 4 октября Владимир Путин подписал закон о ратификации договоров. Позже российский президент заявлял, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт.
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