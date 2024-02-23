В ОКР заявили о масштабной дискриминации россиян со стороны CAS
Олимпийский комитет России (ОКР) выпустил заявление, в котором прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию (ОКР) на временное отстранение со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
«Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS «работает» уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия», — говорится в заявлении.
В ОКР отметили, что данное решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов.
ОКР также предупредил тех спортсменов, которые согласятся выступать на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе на условиях МОК, о возможном «нарушении» российских законов и отметил, что МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных россиян на Игры в Париже.
CAS 23 февраля отклонил апелляцию ОКР на временное отстранение в МОК.
Исполком МОК 12 октября 2023-го принял решение отстранить ОКР до дальнейшего уведомления за включение в состав организации олимпийских советов регионов, которые присоединились к России в сентябре 2022 года, — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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