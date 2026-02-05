 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 2,85 x 3,3 2 2,65 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,5 x 3,35 2 2,85 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,65 x 3,4 2 2,05 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,6 x 4,5 2 4,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,7 x 4,2 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,22 x 6,1 2 14 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Кириленко прояснил ситуацию со сбежавшим в США российским баскетболистом

Сюжет
Эксклюзивы РБК
В ноябре 2025 года Кирилл Елатонцев, имея действующий контракт, покинул расположение команды «Локомотив-Кубань». Теперь он выступает за команду Университета Оклахомы
Андрей Кириленко
Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» назвал переход Кирилла Елатонцева из команды «Локомотив-Кубань» в NCAA сложной ситуацией, возникшей из-за отсутствия правил между студенческим баскетболом США и ФИБА.

Андрей Кириленко — РБК: «Овечкину место в моей команде обеспечено»
Спорт
Андрей Кириленко

В ноябре 2025 года 23-летний Елатонцев, имея действующий контракт с «Локомотивом», покинул расположение клуба и уехал в США. Краснодарский клуб расценил этот шаг как «грубое и недопустимое нарушение контрактных обязательств» и направил официальные обращения в РФБ, Международную федерацию баскетбола (ФИБА) и Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). Несмотря на это, в конце декабря стало известно, что баскетболист подписал контракт с командой Университета Оклахомы.

Глава федерации назвал случай сложным и указал на системные проблемы в регулировании таких переходов, подчеркнув необходимость защиты интересов как клуба, так и спортсмена.

«Это очень, очень сложный момент. Во-первых, на сегодняшний день никак не зарегулированы отношения между студенческим баскетболом и ФИБА. При этом в американском студенческом баскетболе появились хорошие деньги», — заявил президент РФБ.

Глава федерации сообщил, что ситуация находится на контроле, и обозначил баланс интересов, который необходимо найти.

«Во-вторых, речь о трудовом договоре между Елатонцевым и «Локомотивом». Его будет рассматривать арбитраж. Мы держим этот вопрос на контроле. Для нас очень важно, чтобы был защищен и клуб, и права игрока. То есть здесь очень такая тонкая грань, которая на сегодняшний день не была соблюдена», — добавил Кириленко, подтвердив, что спор по существу контракта еще предстоит решить в установленном порядке.

Елатонцев выступал за краснодарскую команду с 2021 года. Он два раза становился лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ (2024 и 2025 годы), а в 2023 году стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская, Руслан Алиев
Баскетбол Российская федерация баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко США Краснодарский край
Материалы по теме
Кириленко рассказал о проблемах российских команд после снятия санкций
Спорт
Кириленко оценил баскетбольные навыки Овечкина
Спорт
Российская федерация баскетбола не станет оспаривать отстранение в CAS
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 февраля
EUR ЦБ: 91,11 (+0,4) Инвестиции, 04 фев, 17:24 Курс доллара на 5 февраля
USD ЦБ: 76,91 (-0,07) Инвестиции, 04 фев, 17:24
Как изменение ставки ФРС повлияет на биткоин. Что учитывать инвестору Крипто, 11:07
В Киеве не определились с тем, кто подпишет мирное соглашение с Россией Политика, 11:07
Что означает истечение срока Договора об СНВ Политика, 11:03
Олимпийского призера в слоупстайле госпитализировали перед стартом Игр Спорт, 11:02
Захарова ответила на призыв Латвии и Эстонии к переговорам с Россией Политика, 10:56
В Москве стали реже давать скидки при сделках с вторичным жильем Недвижимость, 10:55
Менеджмент «Делимобиля» рассмотрит вопрос о выкупе облигаций с рынка Инвестиции, 10:50
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Дружба с подчиненными без потери авторитета. Возможно ли это Образование, 10:47
Трамп заявил о симпатии к Биллу Клинтону Политика, 10:42
Кириленко рассказал о пробелах в игре Егора Демина в НБА Спорт, 10:41
Александр Раппопорт — о русской кухне, Набокове и зумерах Стиль, 10:40
Глава IBU назвал 12 критериев для возвращения российских биатлонистов Спорт, 10:37
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты Политика, 10:36
Дмитриев сообщил о еще одних переговорах в Абу-Даби накануне Политика, 10:36