Кириленко прояснил ситуацию со сбежавшим в США российским баскетболистом

В ноябре 2025 года Кирилл Елатонцев, имея действующий контракт, покинул расположение команды «Локомотив-Кубань». Теперь он выступает за команду Университета Оклахомы

Андрей Кириленко (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью «РБК Спорт» назвал переход Кирилла Елатонцева из команды «Локомотив-Кубань» в NCAA сложной ситуацией, возникшей из-за отсутствия правил между студенческим баскетболом США и ФИБА.

В ноябре 2025 года 23-летний Елатонцев, имея действующий контракт с «Локомотивом», покинул расположение клуба и уехал в США. Краснодарский клуб расценил этот шаг как «грубое и недопустимое нарушение контрактных обязательств» и направил официальные обращения в РФБ, Международную федерацию баскетбола (ФИБА) и Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). Несмотря на это, в конце декабря стало известно, что баскетболист подписал контракт с командой Университета Оклахомы.

Глава федерации назвал случай сложным и указал на системные проблемы в регулировании таких переходов, подчеркнув необходимость защиты интересов как клуба, так и спортсмена.

«Это очень, очень сложный момент. Во-первых, на сегодняшний день никак не зарегулированы отношения между студенческим баскетболом и ФИБА. При этом в американском студенческом баскетболе появились хорошие деньги», — заявил президент РФБ.

Глава федерации сообщил, что ситуация находится на контроле, и обозначил баланс интересов, который необходимо найти.

«Во-вторых, речь о трудовом договоре между Елатонцевым и «Локомотивом». Его будет рассматривать арбитраж. Мы держим этот вопрос на контроле. Для нас очень важно, чтобы был защищен и клуб, и права игрока. То есть здесь очень такая тонкая грань, которая на сегодняшний день не была соблюдена», — добавил Кириленко, подтвердив, что спор по существу контракта еще предстоит решить в установленном порядке.

Елатонцев выступал за краснодарскую команду с 2021 года. Он два раза становился лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ (2024 и 2025 годы), а в 2023 году стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.