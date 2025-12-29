 Перейти к основному контенту
Сбежавший в США баскетболист подписал контракт в студенческой лиге NCAA

Сбежавший из «Локомотива-Кубани» Елатонцев подписал контракт с командой NCAA
В ноябре Елатонцев, имея действующий контракт, покинул расположение «Локомотива-Кубани». Ранее клуб пожаловался на баскетболиста в FIBA и РФБ. Теперь он будет выступать за команду Университета Оклахомы
Кирилл Елатонцев
Кирилл Елатонцев (Фото: Пресс-служба «Локомотив-Кубань»)

Игрок краснодарского баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Кирилл Елатонцев подписал контракт с командой Университета Оклахомы из североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Мы рады его приходу и работаем над тем, чтобы он привык к нашей программе, нашей системе и нашей терминологии, чтобы он мог помочь нам как можно больше и как можно быстрее», — сказал главный тренер команды Портер Мозер.

В ноябре Елатонцев покинул расположение краснодарского клуба, хотя у него был действующий контракт. «Спорт-Экспресс» сообщал, что 23-летний баскетболист подавал документы на расторжение соглашения с клубом.

«Локомотив-Кубань» назвал отъезд игрока в США «грубым и недопустимым нарушением контрактных обязательств», а также направил официальные обращения в Российскую федерацию баскетбола (РФБ), Международную федерацию баскетбола (FIBA) и NCAA.

Елатонцев выступал за краснодарскую команду с 2021 года. Он два раза становился лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ (2024 и 2025 годы), а в 2023 году стал серебряным призером Единой лиги ВТБ.

