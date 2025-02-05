Тутберидзе заявила, что скорбит о погибшей в США 12-летней фигуристке

Тренер выразила соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе над Вашингтоном Оливии Тер и ее матери Олеси

Этери Тутберидзе (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Российский тренер Этери Тутберидзе выразила соболезнования в связи с гибелью в авиакатастрофе над Вашингтоном 12-летней фигуристки Оливии Тер и ее матери Олеси.

«Не могу это принять, покойтесь с миром», — написала Тутберидзе в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), выложив несколько фото спортсменки и ее матери.

Тутберидзе не уточнила, была ли она знакома с Тер или ее матерью.

Пассажирский самолет, летевший из Уичито (штат Канзас) в Вашингтон, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk в ночь на 30 января по Москве. Погибли 67 человек.

На борту были 28 человек, связанных с фигурным катанием: фигуристы, тренеры и члены семей, которые летели с чемпионата США. В том числе погибли чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Тер занималась фигурным катанием в Вирджинии в тренировочном центре Ion International у Сергея Баранова. Ее мать Олеся Тейлор эмигрировала из России, где была врачом-педиатром, пишет The Baltimor Banner.